Леброн Джеймс и Лука Дончич набрали 64 очка на двоих в победном матче с «Пеликанс»

Леброн Джеймс и Лука Дончич отличились в игре с «Новым Орлеаном» (136:115).

В активе Джеймса 34 очка, 8 подборов, 6 передач и 2 блок-шота. Форвард стал первым, кто добился показателя в 50000 очков за карьеру в НБА. Джеймс реализовал 10 из 18 бросков с игры, 5 из 10 из-за дуги и 9 из 9 со штрафной линии.

На счету Луки Дончича 30 очков, 15 передач и 8 подборов при 9 точных из 19 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 6 из 11 штрафных. Разыгрывающий стал 4-м в истории «Лейкерс», кому удалось набрать 30 + 15 передач в матче.

Со стороны соперника форвард Зайон Уильямсон набрал 37 очков, 6 передач и 4 подбора при 17 из 23 с игры.