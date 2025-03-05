Леброн Джеймс и Лука Дончич набрали 64 очка на двоих в победном матче с «Пеликанс»
Леброн Джеймс и Лука Дончич отличились в игре с «Новым Орлеаном» (136:115).
В активе Джеймса 34 очка, 8 подборов, 6 передач и 2 блок-шота. Форвард стал первым, кто добился показателя в 50000 очков за карьеру в НБА. Джеймс реализовал 10 из 18 бросков с игры, 5 из 10 из-за дуги и 9 из 9 со штрафной линии.
На счету Луки Дончича 30 очков, 15 передач и 8 подборов при 9 точных из 19 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 6 из 11 штрафных. Разыгрывающий стал 4-м в истории «Лейкерс», кому удалось набрать 30 + 15 передач в матче.
Со стороны соперника форвард Зайон Уильямсон набрал 37 очков, 6 передач и 4 подбора при 17 из 23 с игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости