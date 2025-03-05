Лука Дончич: «Мне, конечно, надо поработать над празднованием попаданий»

Лука Дончич порадовался удачной серии бросков.

Словенский разыгрывающий три раза подряд был точен из-за дуги в первой четверти выигранного матча против «Нового Орлеана» (136:115).

«Великолепные эпизоды. Конечно, мне надо поработать над празднованием, потому что я понятия не имею, что делать в эти моменты. Просто начал делать подскоки, даже и не знаю, что сказать.

Но это лучшее, что есть в баскетболе для меня. Потрясающее ощущение, ничего равного этому», – признался защитник.