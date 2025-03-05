Лука Дончич: «Леброн Джеймс может добраться до 70 тысяч, кто знает»

Лука Дончич высказался о 50 000 очков Леброна Джеймса за карьеру.

«Да, это потрясающе.

Наблюдать, как он делает это в этом возрасте, просто невероятно, 50 тысяч очков. Я даже не могу объяснить, насколько это нереально. Он может добраться до 70 тысяч, кто знает», – сказал разыгрывающий «Лейкерс ».

Джеймс первым в истории НБА набрал 50 000 очков за карьеру по совокупности регулярных чемпионатов и плей-офф.