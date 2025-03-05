Шакил О′Нил: Требую включить Стефена Карри в число претендентов на звание величайшего игрока в истории»
Шакил О’Нил считает Карри претендентом на звание величайшего игрока в истории.
«Я требую от вас, болельщики, чтобы вы начали включать Стефа Карри в число претендентов на звание величайшего игрока всех времен. Просто начните обсуждать его кандидатуру. Майкл, Кобе, Леброн... Начните включать Стефа в этот список. Я требую.
Я играл против Майка, играл с Кобе, играл с Леброном и против него. Они все великолепны, но рано или поздно мы должны включить Стефа Карри в этот список. Я не говорю, что он величайший в истории, но давайте обсуждать его кандидатуру. Я никогда не видел ничего подобного, и у него четыре чемпионских перстня, завоеванных против Леброна», – заявил Шакил О’Нил.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт AK в соцсети X
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