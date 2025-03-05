Джимми Батлер: «Когда у Стефа Карри мяч на периметре, обязательно надо идти в «краску»

Джимми Батлер прокомментировал взаимодействие со Стефом Карри.

«Он привлекает столько внимания к себе, что нужно учиться использовать это. Когда у него мяч на периметре, кто-то, кто угодно, все должны обязательно идти в «краску», она будет открыта.

Нужно осознать, что это самое важное, и начать делать это. Понять, что у тебя будет возможность открыться, когда команда предоставляет Карри позицию для броска. Когда он выдвигается на нее, твой опекун будет пытаться накрыть его, даже мой опекун в первую очередь сосредоточится на этом. Так что надо проскальзывать к кольцу, Дрэймонд найдет тебя, даже если ты не слишком открыт. Останется только правильно сыграть в завершении», – поделился новобранец «Голден Стэйт ».