Стеф Карри набрал 28 очков в матче бэк-ту-бэк после травмы голеностопа

Стеф Карри помог «Уорриорз» обыграть «Никс» (114:102).

«Голден Стэйт » продолжил серию удачных игр с участием форварда Джимми Батлера.

Карри подвернул ногу во встрече с «Шарлотт», однако вышел на гостевой матч бэк-ту-бэк и набрал 28 очков, 9 передач, 7 подборов и 2 перехвата. Разыгрывающий реализовал 10 из 21 броска с игры, 5 из 9 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

Джимми Батлер и Брэндин Подземски добавили по 19 очков каждый.

Со стороны «Никс» в отсутствие Карла-Энтони Таунса выделились разыгрывающий Джейлен Брансон (25 + 7 передач) и форвард О Джи Ануноби (29).