Видео
7

Стеф Карри набрал 28 очков в матче бэк-ту-бэк после травмы голеностопа

Стеф Карри помог «Уорриорз» обыграть «Никс» (114:102).

«Голден Стэйт» продолжил серию удачных игр с участием форварда Джимми Батлера.

Карри подвернул ногу во встрече с «Шарлотт», однако вышел на гостевой матч бэк-ту-бэк и набрал 28 очков, 9 передач, 7 подборов и 2 перехвата. Разыгрывающий реализовал 10 из 21 броска с игры, 5 из 9 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

Джимми Батлер и Брэндин Подземски добавили по 19 очков каждый.

Со стороны «Никс» в отсутствие Карла-Энтони Таунса выделились разыгрывающий Джейлен Брансон (25 + 7 передач) и форвард О Джи Ануноби (29).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
logoНью-Йорк
logoГолден Стэйт
logoДжимми Батлер
logoБаскетбол - видео
logoБрэндин Подземски
logoНБА
logoО Джи Ануноби
logoДжейлен Брансон
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нью-Йорк» вырвал победу у «Мемфиса» благодаря 3-очковым Брансона и Ануноби на последней минуте
11 марта, 04:55Видео
Стефен Карри неудержим после обмена Батлера. Пожелал спокойной ночи уже в третьей четверти
2424 февраля, 19:50
Стив Керр: «Надеюсь, мы продолжим играть с этой стартовой пятеркой»
523 февраля, 14:29
Главные новости
Пэйтон Притчард: «Все матчи разные, нужно быть готовым. В другой раз Сэм Хаузер может попасть 10-15 «трешек»
12 минут назад
Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Надежду», курское «Динамо» сыграет с «Никой» и другие матчи
22 минуты назад
Евролига. «Милан» примет «Фенербахче», «Панатинаикос» сыграет с «Реалом» и другие матчи
38 минут назад
Джейсон Кидд: «Игровая нагрузка Кайри Ирвинга не имела никакого отношения к его травме»
143 минуты назад
Донован Митчелл и Никил Александер-Уокер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:33Видео
Карл-Энтони Таунс примет участие в матче с «Лейкерс»
6сегодня, 07:22
«Моя цель – стать игроком НБА». «Бакс» выложили видео в честь 20000 очков Янниса Адетокумбо
2сегодня, 07:09Видео
Дрэймонд Грин: «Никто в истории НБА не требовал такого внимания и планирования в защите, как Стеф Карри»
4сегодня, 06:50
Джеймс Харден провел самый результативный матч за «Клипперс» (50 очков) против «Детройта» (123:115)
8сегодня, 06:35Видео
22+15+6 от Николы Йокича помогли «Денверу» справиться с «Сакраменто»
2сегодня, 06:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с КРКА
29 минут назад
Евгений Пашутин: «20 минут не удавалось справиться с Кантером, но исправились и стали двигать мяч в нападении»
сегодня, 07:42
Хавьер Паскуаль о победе над «Самарой»: «Выглядели очень уверенно и эффективно во всех аспектах»
вчера, 19:47
«Торонто» подпишет Колина Каслтона на 10 дней
вчера, 18:38
Зоран Лукич о включении в Зал славы Лиги ВТБ: «Это был огромный сюрприз»
вчера, 15:04
«Голден Стэйт» подпишет двусторонний контракт с Брэкстоном Ки
8вчера, 14:58
Арбитры Евролиги получают до 5000 евро за матч
вчера, 07:20
«Бруклин» подпишет двусторонний контракт с Тайсоном Этьенном
вчера, 05:26
«Атланта» досрочно прервала 10-дневный контракт с Кевоном Харрисом, чтобы освободить место для Доминика Барлоу
вчера, 05:11
«Монако» интересуется Чимези Мету
вчера, 04:50