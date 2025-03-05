Стеф Карри набрал 28 очков в матче бэк-ту-бэк после травмы голеностопа
Стеф Карри помог «Уорриорз» обыграть «Никс» (114:102).
«Голден Стэйт» продолжил серию удачных игр с участием форварда Джимми Батлера.
Карри подвернул ногу во встрече с «Шарлотт», однако вышел на гостевой матч бэк-ту-бэк и набрал 28 очков, 9 передач, 7 подборов и 2 перехвата. Разыгрывающий реализовал 10 из 21 броска с игры, 5 из 9 трехочковых и 3 из 3 штрафных.
Джимми Батлер и Брэндин Подземски добавили по 19 очков каждый.
Со стороны «Никс» в отсутствие Карла-Энтони Таунса выделились разыгрывающий Джейлен Брансон (25 + 7 передач) и форвард О Джи Ануноби (29).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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