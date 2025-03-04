Стефен Карри травмировал голеностоп
Лидер «Голден Стэйт» получил повреждение в матче с «Шарлотт».
Стефен Карри признался, что подвернул голеностоп правой ноги. Он сказал, что надеется сыграть против «Никс», но пока хромает.
«Думаю, сыграю, но если голеностоп скажет, что не надо, то не буду», – объяснил Карри.
«Уорриорс» занимают 7-е место в Западной конференции и борются за участие в плей-ин.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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