Стефен Карри травмировал голеностоп

Лидер «Голден Стэйт» получил повреждение в матче с «Шарлотт».

Стефен Карри признался, что подвернул голеностоп правой ноги. Он сказал, что надеется сыграть против «Никс», но пока хромает.

«Думаю, сыграю, но если голеностоп скажет, что не надо, то не буду», – объяснил Карри.

«Уорриорс» занимают 7-е место в Западной конференции и борются за участие в плей-ин.