Стив Керр: «Джимми Батлер и Стефен Карри очень хорошо дополняют друг друга»
Стив Керр высказался о взаимодействиях Джимми Батлера и Стефена Карри.
«Они очень хорошо дополняют друг друга.
Джимми Батлер — потрясающий разносторонний баскетболист. Нам надо чаще подключать его к игре, не позволяя мячу задерживаться в начале атаки. Если он будет получать мяч по 3-4 раза за атаку, он будет неудержим. Нам нужно двигаться мяч и поддерживать ритм.
Впереди еще много работы, но Джимми отлично вписался в команду, и он идеально смотрится рядом со Стефом Карри и Дрэймондом Грином», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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