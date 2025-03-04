Стив Керр: «Джимми Батлер и Стефен Карри очень хорошо дополняют друг друга»

Стив Керр высказался о взаимодействиях Джимми Батлера и Стефена Карри.

«Они очень хорошо дополняют друг друга.

Джимми Батлер — потрясающий разносторонний баскетболист. Нам надо чаще подключать его к игре, не позволяя мячу задерживаться в начале атаки. Если он будет получать мяч по 3-4 раза за атаку, он будет неудержим. Нам нужно двигаться мяч и поддерживать ритм.

Впереди еще много работы, но Джимми отлично вписался в команду, и он идеально смотрится рядом со Стефом Карри и Дрэймондом Грином», – сказал главный тренер «Голден Стэйт ».