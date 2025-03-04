«Вашингтон» подписал Джей Ти Тора с рынка отказов

Джей Ти Тор стал игроком «Вашингтона».

«Уизардс» забрали тяжелого форварда (22 года, 106 см) с рынка отказов после отчисления из «Кливленда».

Игрок сборной Южного Судана в начале этого сезона заключил двустороннее соглашение с «Кавальерс» и провел за команду 9 матчей, набирая в среднем 3,1 очка.