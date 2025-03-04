«Вашингтон» подписал Джей Ти Тора с рынка отказов
Джей Ти Тор стал игроком «Вашингтона».
«Уизардс» забрали тяжелого форварда (22 года, 106 см) с рынка отказов после отчисления из «Кливленда».
Игрок сборной Южного Судана в начале этого сезона заключил двустороннее соглашение с «Кавальерс» и провел за команду 9 матчей, набирая в среднем 3,1 очка.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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