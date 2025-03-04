Бэм Адебайо стал лидером «Хит» по дабл-даблам за карьеру

Центровой установил рекорд в матче с «Вашингтоном» – 106:90.

Адебайо набрал 19 очков и 15 подборов. Это его 222 дабл-дабл за восемь лет в форме «Майами ».

Ранее рекордсменом «Хит» по данному показателю был Рони Сейкали, он набрал 221 дабл-дабл за шесть сезонов с 1988 по 1994 год.