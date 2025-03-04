Бэм Адебайо стал лидером «Хит» по дабл-даблам за карьеру
Центровой установил рекорд в матче с «Вашингтоном» – 106:90.
Адебайо набрал 19 очков и 15 подборов. Это его 222 дабл-дабл за восемь лет в форме «Майами».
Ранее рекордсменом «Хит» по данному показателю был Рони Сейкали, он набрал 221 дабл-дабл за шесть сезонов с 1988 по 1994 год.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
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