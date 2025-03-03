Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» вернул 1-е место, подвинув «Оклахому» и «Бостон»
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
«Кливленд» первым добрался до отметки в 50 побед, в 3-й раз в сезоне проводит серию с двузначным количеством выигранных подряд матчей и взял верх над «Бостоном» в личной встрече.
«Никс» поднялись в Топ-5 после победы над «Мемфисом».
Полный рейтинг:
«Кливленд» (предыдущее место – 3)
«Оклахома» (1)
«Бостон» (2)
«Лейкерс» (4)
«Нью-Йорк» (6)
«Денвер» (5)
«Индиана» (7)
«Мемфис» (8)
«Хьюстон» (9)
«Миннесота» (10)
«Голден Стэйт» (11)
«Милуоки» (12)
«Детройт» (15)
«Клипперс» (13)
«Даллас» (14)
«Портленд» (17)
«Сакраменто» (19)
«Майами» (18)
«Орландо» (16)
«Сан-Антонио» (20)
«Атланта» (22)
«Финикс» (21)
«Новый Орлеан» (28)
«Бруклин» (23)
«Чикаго» (27)
«Торонто» (24)
«Филадельфия» (25)
«Юта» (26)
«Вашингтон» (30)
«Шарлотт» (29)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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