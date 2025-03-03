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Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» вернул 1-е место, подвинув «Оклахому» и «Бостон»

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» первым добрался до отметки в 50 побед, в 3-й раз в сезоне проводит серию с двузначным количеством выигранных подряд матчей и взял верх над «Бостоном» в личной встрече.

«Никс» поднялись в Топ-5 после победы над «Мемфисом».

Полный рейтинг:

  1. «Кливленд» (предыдущее место – 3)

  2. «Оклахома» (1)

  3. «Бостон» (2)

  4. «Лейкерс» (4)

  5. «Нью-Йорк» (6)

  6. «Денвер» (5)

  7. «Индиана» (7)

  8. «Мемфис» (8)

  9. «Хьюстон» (9)

  10. «Миннесота» (10)

  11. «Голден Стэйт» (11)

  12. «Милуоки» (12)

  13. «Детройт» (15)

  14. «Клипперс» (13)

  15. «Даллас» (14)

  16. «Портленд» (17)

  17. «Сакраменто» (19)

  18. «Майами» (18)

  19. «Орландо» (16)

  20. «Сан-Антонио» (20)

  21. «Атланта» (22)

  22. «Финикс» (21)

  23. «Новый Орлеан» (28)

  24. «Бруклин» (23)

  25. «Чикаго» (27)

  26. «Торонто» (24)

  27. «Филадельфия» (25)

  28. «Юта» (26)

  29. «Вашингтон» (30)

  30. «Шарлотт» (29)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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