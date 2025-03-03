Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» вернул 1-е место, подвинув «Оклахому» и «Бостон»

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд » первым добрался до отметки в 50 побед, в 3-й раз в сезоне проводит серию с двузначным количеством выигранных подряд матчей и взял верх над «Бостоном » в личной встрече.

«Никс » поднялись в Топ-5 после победы над «Мемфисом ».

Полный рейтинг: