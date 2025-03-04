НБА. Благодаря 51 очку ШГА «Оклахома» обыграла «Хьюстон», «Даллас» уступил «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Оклахома» взяла верх над «Хьюстоном ». «Даллас » проиграл «Сакраменто » в матче принципиальных соперников по зоне плей-ин. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.