«Даллас» интересовался Джимми Батлером и Кайлом Кузмой в прошедшее трансферное окно
«Мэверикс» хотели приобрести форварда.
По информации инсайдера Майкла Скотто, в это трансферное окно «Даллас» рассматривал возможность трансфера Джимми Батлера из «Майами» или Кайла Кузмы из «Вашингтона». Переговоры происходили до громкого обмена Луки Дончича.
Кайл Кузма снова оказался целью клуба, переход в прошлом сезоне не состоялся из-за отрицательного отношения баскетболиста.
В качестве активов в рамках переговоров по Батлеру «Мэверикс» рассматривали форварда Пи Джей Вашингтона и центрового Дэниэла Гэффорда.
Кузма в итоге оказался в «Бакс», а Батлер в «Уорриорз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
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