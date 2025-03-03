«Даллас» интересовался Джимми Батлером и Кайлом Кузмой в прошедшее трансферное окно

«Мэверикс» хотели приобрести форварда.

По информации инсайдера Майкла Скотто, в это трансферное окно «Даллас » рассматривал возможность трансфера Джимми Батлера из «Майами » или Кайла Кузмы из «Вашингтона». Переговоры происходили до громкого обмена Луки Дончича .

Кайл Кузма снова оказался целью клуба, переход в прошлом сезоне не состоялся из-за отрицательного отношения баскетболиста.

В качестве активов в рамках переговоров по Батлеру «Мэверикс» рассматривали форварда Пи Джей Вашингтона и центрового Дэниэла Гэффорда.

Кузма в итоге оказался в «Бакс», а Батлер в «Уорриорз».