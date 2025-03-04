Дэвид Родди подпишет двусторонний контракт с «Хьюстоном»

Дэвид Родди пополнит состав «Хьюстона».

«Рокетс» договорились с легким форвардом (23 года, 193 см) о подписании двустороннего контракта.

Родди , выбранный в первом раунде драфта 2022 года под 23-м номером, проводит третий сезон в НБА . На счету форварда 165 матчей за «Мемфис», «Финикс», «Атланту» и «Филадельфию» с показателями 6,2 очка и 2,9 подбора в среднем за встречу.