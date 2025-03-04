Дэвид Родди подпишет двусторонний контракт с «Хьюстоном»
Дэвид Родди пополнит состав «Хьюстона».
«Рокетс» договорились с легким форвардом (23 года, 193 см) о подписании двустороннего контракта.
Родди, выбранный в первом раунде драфта 2022 года под 23-м номером, проводит третий сезон в НБА. На счету форварда 165 матчей за «Мемфис», «Финикс», «Атланту» и «Филадельфию» с показателями 6,2 очка и 2,9 подбора в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости