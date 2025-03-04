Марк Дэйгнолт: «Шэй прибавил, хотя претендовал на MVP в прошлом сезоне»
Сегодня игрок «Оклахомы» в четвертый раз превзошел отметку в 50 очков, набрав 51 во встрече против «Хьюстона».
«Если посмотреть на его прогресс год от года, то, прежде всего, выделяются броски из-за трехочковой. Думаю, можно в целом говорить о сочетании броска, атаки и игры в пас. Теперь он научился здорово контролировать темп – в некоторые моменты он форсирует ситуацию и жмет на газ. В других – он позволяет защите подсказывать ему, что делать, и отдает мяч партнерам. Это позволяет остальным здорово взаимодействовать с ним, так что его вклад тут необходимо также отметить.
По ходу регулярного сезона случаются взлеты и падения, но если сравнивать с прошлым сезоном, то просто удивительно, насколько он прибавил, хотя был исключительным игроком, кандидатом на MVP, и в прошлом году», – сказал Дэйгнолт.
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