Марк Дэйгнолт: «Шэй прибавил, хотя претендовал на MVP в прошлом сезоне»

Главный тренер «Оклахомы» выделил прогресс в игре Гилджес-Александера.

Сегодня игрок «Оклахомы» в четвертый раз превзошел отметку в 50 очков, набрав 51 во встрече против «Хьюстона ».

«Если посмотреть на его прогресс год от года, то, прежде всего, выделяются броски из-за трехочковой. Думаю, можно в целом говорить о сочетании броска, атаки и игры в пас. Теперь он научился здорово контролировать темп – в некоторые моменты он форсирует ситуацию и жмет на газ. В других – он позволяет защите подсказывать ему, что делать, и отдает мяч партнерам. Это позволяет остальным здорово взаимодействовать с ним, так что его вклад тут необходимо также отметить.

По ходу регулярного сезона случаются взлеты и падения, но если сравнивать с прошлым сезоном, то просто удивительно, насколько он прибавил, хотя был исключительным игроком, кандидатом на MVP, и в прошлом году», – сказал Дэйгнолт .