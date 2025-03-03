«Хьюстон» и Джинатан Уильямс подпишут 4-летний контракт на 8,2 млн долларов

«Хьюстон» подпишет 4-летний контракт с Джинатаном Уильямсом.

«Рокетс» и защитник Джинатан Уильямс (26 лет, 196 см) подпишут полноценный четырехлетний контракт на 8,2 миллионов долларов.

Уильямс, выступавший на двустороннем контракте, проводит третий сезон в НБА, большую часть сезона выступая за команду G-лиги. В составе основной команды защитник провел 8 игр, набирая в среднем 3,6 очка и 0,6 подбора.

«Хьюстон» отчислит центрового Коди Зеллера (32 года, 211 см), чтобы освободить место в заявке для Уильямса.