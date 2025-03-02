Девин Букер о Майке Буденхольцере: «Отношения отличные. Мы на одной волне»

Девин Букер опроверг сообщение о том, что Буденхольцер сказал ему «сбавить тон».

«Нет, тренер тоже так сказал. У нас было несколько разговоров. Я не могу выделить какой-то один их них. Это отношения между игроком и тренером.

Когда дела идут плохо, все пытаются обвинить кого-то другого, чтобы выяснить, что не так. Люди придумывают разную чушь. Отношения отличные. Мы на одной волне, мы пытаемся победить, вот и все», – сказал защитник «Финикса ».