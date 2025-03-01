Сотрудники «Финикса» утверждают, что с Майком Буденхольцером невыносимо иметь дело
По словам журналиста Джона Гамбадоро, люди в «Санз» утверждают, что с главным тренером команды Майком Буденхольцером невыносимо иметь дело.
«Финикс» одержал всего 16 побед в последних 40 матчах.
Ранее сегодня стало известно, что Буденхольцер в личной встрече попросил звезду «Финикса» Девина Букера умерить пыл в разговорах.
После проигрыша «Новому Орлеану» Букер сделал упор на общении. «Пусть даже кто-то говорит не совсем правильные вещи, но это лучше полного молчания», – заявил защитник.
По информации инсайдера Криса Хэйнса, несколько недель назад главный тренер Майк Буденхольцер провел личную встречу с лидером «Санз», на которой попросил его умерить пыл в разговорах и дать возможность главному тренеру объяснить и утвердить свою позицию. По словам источника, это предложение «шокировало» баскетболиста.
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