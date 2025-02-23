81 очко от Букера, Дюрэнта и Била на троих помогло «Финиксу» обыграть «Чикаго»

Звездное трио «Санз» сработало в матче с «Буллз».

«Финикс » прервал серию из 4 поражений подряд. Звездные игроки клуба взяли на себя основную нагрузку в атаке, набрав 81 очко из 121 командного.

На счету защитника Девина Букера 29 очков (10 из 20 с игры, 4 из 7 из-за дуги), 8 передач, 4 подбора и 2 перехвата.

В активе форварда Кевина Дюрэнта 27 очков (9 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги), 10 подборов и 5 передач.

Защитник Брэдли Бил, вернувшийся в стартовую пятерку, набрал 25 очков (10 из 19 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Со стороны «Чикаго » отличился разыгрывающий Джош Гидди , который был близок к трипл-даблу (24+8+10).