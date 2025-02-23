81 очко от Букера, Дюрэнта и Била на троих помогло «Финиксу» обыграть «Чикаго»
Звездное трио «Санз» сработало в матче с «Буллз».
«Финикс» прервал серию из 4 поражений подряд. Звездные игроки клуба взяли на себя основную нагрузку в атаке, набрав 81 очко из 121 командного.
На счету защитника Девина Букера 29 очков (10 из 20 с игры, 4 из 7 из-за дуги), 8 передач, 4 подбора и 2 перехвата.
В активе форварда Кевина Дюрэнта 27 очков (9 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги), 10 подборов и 5 передач.
Защитник Брэдли Бил, вернувшийся в стартовую пятерку, набрал 25 очков (10 из 19 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.
Со стороны «Чикаго» отличился разыгрывающий Джош Гидди, который был близок к трипл-даблу (24+8+10).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости