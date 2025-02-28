Девин Букер: «Как только ситуация усложняется, у нас в команде тишина. Сколько уже можно молчать?»

Девин Букер описал проблемы «Санз».

В четверг «Финикс » дома проиграл «Новому Орлеану» (116:124).

«Как только ситуация усложняется, у нас в команде тишина. Из моего опыта могу сказать, что это не совсем тот путь, который позволил бы решать проблемы.

Мы упускаем из вида разные детали и мелочи. Подход такой, что если проиграли, то давайте поскорее забудем о неудаче и будем настраиваться на следующий матч. Но в какой-то момент это должно измениться. И это должно было измениться уже давно.

Мне кажется, пусть даже кто-то говорит не совсем правильные вещи, но это лучше полного молчания.

Я всегда сначала оцениваю себя и начинаю с себя, да... но я не хочу молчать», – заявил защитник «Финикса».