Девин Букер: «Как только ситуация усложняется, у нас в команде тишина. Сколько уже можно молчать?»
Девин Букер описал проблемы «Санз».
В четверг «Финикс» дома проиграл «Новому Орлеану» (116:124).
«Как только ситуация усложняется, у нас в команде тишина. Из моего опыта могу сказать, что это не совсем тот путь, который позволил бы решать проблемы.
Мы упускаем из вида разные детали и мелочи. Подход такой, что если проиграли, то давайте поскорее забудем о неудаче и будем настраиваться на следующий матч. Но в какой-то момент это должно измениться. И это должно было измениться уже давно.
Мне кажется, пусть даже кто-то говорит не совсем правильные вещи, но это лучше полного молчания.
Я всегда сначала оцениваю себя и начинаю с себя, да... но я не хочу молчать», – заявил защитник «Финикса».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кэмерон Кокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости