Майк Буденхольцер в личной встрече попросил Девина Букера умерить пыл в разговорах
Майк Буденхольцер и Девин Букер не сошлись во мнениях.
После проигрыша «Новому Орлеану» Девин Букер сделал упор на общении.
«Пусть даже кто-то говорит не совсем правильные вещи, но это лучше полного молчания», – заявил защитник.
По информации инсайдера Криса Хэйнса, несколько недель назад главный тренер Майк Буденхольцер провел личную встречу с лидером «Санз», на которой попросил его умерить пыл в разговорах и дать возможность главному тренеру объяснить и утвердить свою позицию. По словам источника, это предложение «шокировало» баскетболиста.
Как сообщает инсайдер, скорее всего, слова Букера на пресс-конференции связаны именно с этим эпизодом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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