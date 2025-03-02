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«Это, наверное, из-за того, что я русская». Евгения Белякова рассказала, как ее освистали в США

Евгения Белякова рассказала, как в США ее освистали болельщики.

— Какой был первый шок от WNBA по сравнению с нашей премьер-лигой?

— Первое, что меня удивило, это как мы здесь, в премьер-лиге, возимся со своими иностранцами. Как только я приехала в США, мне кинули ключи от машины, сказали, что через два часа тренировка. И не в «Стейплс-центре», а в таком-то университете. Все, давай, пока. И уехали. Я такая: «Куда ехать, где форма?» Тогда я позвонила Кристи Толивер, она была со мной в команде в БК УГМК. Еще у меня был контакт Кэндис Паркер. И вот это для меня было шоком. Второе, что очень нравилось, — заинтересованность игроков в себе, в отношении к себе, в поведении, в восстановлении.

— Скажи, мы правильно поняли, что в НБА нет цвета паспорта и цвета кожи?

— Вообще нет! Это даже никому в голову не приходит. У меня есть знаменитая история про куриные крылышки, не слышали?

— Нет.

— Это был 2016 год, в обществе ситуация с Крымом только разворачивалась. Папа мне говорил, что в Америке могут не так ко мне относиться из-за того, что я русская. Играем официальный матч в Вашингтоне, полторы тысячи болельщиков, но все как-то тихо. Никто особо не болеет. Мы выигрываем с первых минут, а зрители тихо сидят. Тут я перехватываю мяч и бегу в отрыв. На мне фолят. Становлюсь на линию штрафных. И в этот момент я просто поднимаю глаза и вижу, как весь зал, все полторы тысячи встают и начинают орать. До этого все просто ели и ничего не делали. Просто баскет смотрели. А тут все начинают орать, вопить. И у меня в голове мысль: «Боже мой, это, наверное, из-за того, что я русская!»

После игры ко мне подходит Паркер и смеется. Говорит: «А ты в курсе, почему зал орал, когда ты бросала штрафные?» Я говорю, что из-за того, что я русская. Она говорит: «Ты не слышала, что ведущий пообещал каждому пришедшему жареных крылышек, если ты промажешь два штрафных подряд?» Вот так маркетинг и курочка оказались важнее политики. После этого я поняла: что в баскетбольном зале происходит, это только про баскетбол, – рассказала чемпионка женской НБА в составе «Лос-Анджелеса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕвгения Белякова
logoЛос-Анджелес жен
Кэндис Паркер
logoженская НБА
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