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Евгения Белякова: «Если делать Матч звезд, то только сборная России против остальных»

Евгения Белякова предложила формат для Матча звезд женской Премьер‑лиги.

«Если делать Матч звезд, то только сборная России против остальных. Сделать голосование болельщиков или выбрать тренера, который будет выбирать оптимальный состав. Это нужно для того, чтобы те, кто не в сборной, зашевелились хотя бы на одном матче, чтобы показать, что они тоже что‑то могут.

Можно было бы сделать турнир из нескольких команд: иностранки/сборники/Суперлига, можно и турнир 3×3 организовать. В конкурсах реально было бы проверить мастерство, навыки и нервы игроков, проявить свою индивидуальность во всех смыслах, попробовать себя выразить даже через внешность. Можно будет наблюдать классные технические элементы, которые в матчах из всей лиги сейчас делает только Ногич», — сказала чемпионка Европы.

Ранее сообщалось, что в сезоне‑2025/26 впервые в истории будет проведен Матч звезд женской Премьер‑лиги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат России жен
logoЕвгения Белякова
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