Евгения Белякова о Дайане Таурази: «Настолько великая на площадке, насколько невыносимая в жизни»
— В чем величие Дайаны Таурази?
— Ну например, при возвращении в Россию, она единственная из всей команды меня не поздравила с чемпионством в WNBA. В этом вся Дайана. Не знаю, какое слово подобрать. Она настолько великая на площадке, насколько она невыносимая в жизни. У нее много странных заскоков, за свою всю карьеру в баскетболе я таких игроков не встречала.
На первой тренировке после возвращения мы чуть-чуть подрались на тренировке. С ее стороны это выглядело так: да, ты вернулась из Америки с перстнем, но не думай, что здесь все будет легко.
— Скажи, она не давала спуску никому?
— Да. Даже своим друзьям. Когда мы играли друг против друга, она говорила всякую фигню, обзывалась. Она по жизни такая, на каждой тренировке, со своими подружками такая же, с тренером иногда также себя вела. Она ненавидит проигрывать, и всех, кто у нее на пути к победе, она также ненавидит. Может быть, поэтому она единственная в истории 6-кратная олимпийская чемпионка.
—Так что же она делала тогда с другими или с малознакомыми, если она друзей практически уничтожала?
— Да могла все что угодно сделать. Она один раз на тренировке специально вытащила локоть, и я еле-еле увернулась. Иначе без зубов бы осталась! Я ушла на скамейку, я очень разозлилась. Она подходит и говорит: «А что ты такая слабая, ты чего ушла с тренировки?»
Но опять же, меня это злило. Мне нравилось то, что можно на тренировках вот так вот, как сказать, злиться и делать друг друга лучше. Я чувствовала в этом конкуренцию. Мне казалось, что если бы ей было бы все равно, то она бы так не заводилась. И потом тренер придумал и ставил нас все время в одну команду на тренировках. И мне стало скучновато, – рассказала бывший капитан УГМК и сборной России.
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