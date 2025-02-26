  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евгения Белякова о Дайане Таурази: «Настолько великая на площадке, насколько невыносимая в жизни»
4

Евгения Белякова о Дайане Таурази: «Настолько великая на площадке, насколько невыносимая в жизни»

Евгения Белякова рассказала о невыносимом характере Дайаны Таурази.

— В чем величие Дайаны Таурази?

— Ну например, при возвращении в Россию, она единственная из всей команды меня не поздравила с чемпионством в WNBA. В этом вся Дайана. Не знаю, какое слово подобрать. Она настолько великая на площадке, насколько она невыносимая в жизни. У нее много странных заскоков, за свою всю карьеру в баскетболе я таких игроков не встречала.

На первой тренировке после возвращения мы чуть-чуть подрались на тренировке. С ее стороны это выглядело так: да, ты вернулась из Америки с перстнем, но не думай, что здесь все будет легко.

— Скажи, она не давала спуску никому?

— Да. Даже своим друзьям. Когда мы играли друг против друга, она говорила всякую фигню, обзывалась. Она по жизни такая, на каждой тренировке, со своими подружками такая же, с тренером иногда также себя вела. Она ненавидит проигрывать, и всех, кто у нее на пути к победе, она также ненавидит. Может быть, поэтому она единственная в истории 6-кратная олимпийская чемпионка.

—Так что же она делала тогда с другими или с малознакомыми, если она друзей практически уничтожала?

— Да могла все что угодно сделать. Она один раз на тренировке специально вытащила локоть, и я еле-еле увернулась. Иначе без зубов бы осталась! Я ушла на скамейку, я очень разозлилась. Она подходит и говорит: «А что ты такая слабая, ты чего ушла с тренировки?»

Но опять же, меня это злило. Мне нравилось то, что можно на тренировках вот так вот, как сказать, злиться и делать друг друга лучше. Я чувствовала в этом конкуренцию. Мне казалось, что если бы ей было бы все равно, то она бы так не заводилась. И потом тренер придумал и ставил нас все время в одну команду на тренировках. И мне стало скучновато, – рассказала бывший капитан УГМК и сборной России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
logoЕвгения Белякова
чемпионат России жен
logoУГМК жен
logoДайана Таурази
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгения Белякова: «Если делать Матч звезд, то только сборная России против остальных»
18 февраля, 18:49
«Звезды у нас есть, нужно лишь суметь их преподнести и раскрыть». Евгения Белякова – о женской НБА и российском баскетболе
711 февраля 2024, 09:50Трибуна
Евгения Белякова: «В Америке к наркотикам другое отношение. Там даже мило беседуют о том, кто и что покурил»
312 августа 2023, 16:17
Евгения Белякова: «В США все организовано очень профессионально, но в УГМК круче»
112 августа 2023, 15:20
Главные новости
Евролига. «Реал» выиграл у «Барселоны», 22 очка Миротича помогли «Милану» победить «Монако» и другие результаты
632 минуты назад
NCAA. Мичиган Влада Голдина сыграет с Ратгерс
2сегодня, 20:55
«Зенит» поблагодарил «Црвену Звезду» за перфоманс с российским флагом
сегодня, 20:37
Руководство «Лейкерс» знало об обмене Луки Дончича почти месяц
12сегодня, 20:20
НБА. «Лейкерс» примут «Миннесоту», «Милуоки» встретится дома с «Денвером» и другие матчи
26сегодня, 20:06
Паулюс Мотеюнас: «За полтора года работы генеральным директором Евролиги ни разу не встречался с Адамом Сильвером»
1сегодня, 20:01
«Црвена Звезда» во время разминки перед матчем с «Жальгирисом» включила песню «Россия»
14сегодня, 19:41Видео
Паулюс Мотеюнас: «На данный момент ничего не изменилось, поэтому нет причин обсуждать возвращение российских команд»
1сегодня, 19:32
Ариэль Хукпорти пропустит 4-6 недель из-за разрыва мениска
сегодня, 19:07
Грегг Попович сообщил команде, что не вернется в этом сезоне
6сегодня, 19:01
Ко всем новостям
Последние новости
Таджер Макколл о сравнениях с Джа Морэнтом: «Когда я в полете с мячом, мне нравится придумывать что-нибудь причудливое»
сегодня, 18:05
Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА за участие Алексы Аврамовича в квалификации Евробаскета
сегодня, 17:59
Ольга Фролкина: «Вижу, как прогрессирует Олаири Косу от года к году»
сегодня, 14:44
«Баскония» отправила Усмана Ндиайе в аренду в «Гранаду»
сегодня, 14:37
Евгения Фролкина: «Как сказал наш тренер, если бы нас допустили во Францию, мы бы там всех победили»
сегодня, 14:03
Остин Холлинз стал игроком «Каршияки»
сегодня, 13:54
Октавиус Эллис и Джеремайя Мартин близки к возвращению в состав «Уралмаша»
1сегодня, 07:13
«Альба» подписала Роберта Бейкера
вчера, 20:21
Сергей Панов о замене Заку Нуталлу: «Варианты есть всегда»
2вчера, 19:26
Андреас Пистиолис: «Баскетбол в России достаточно популярен»
1вчера, 17:13