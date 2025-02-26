Евгения Белякова о Дайане Таурази: «Настолько великая на площадке, насколько невыносимая в жизни»

Евгения Белякова рассказала о невыносимом характере Дайаны Таурази.

— В чем величие Дайаны Таурази?

— Ну например, при возвращении в Россию, она единственная из всей команды меня не поздравила с чемпионством в WNBA. В этом вся Дайана. Не знаю, какое слово подобрать. Она настолько великая на площадке, насколько она невыносимая в жизни. У нее много странных заскоков, за свою всю карьеру в баскетболе я таких игроков не встречала.

На первой тренировке после возвращения мы чуть-чуть подрались на тренировке. С ее стороны это выглядело так: да, ты вернулась из Америки с перстнем, но не думай, что здесь все будет легко.

— Скажи, она не давала спуску никому?

— Да. Даже своим друзьям. Когда мы играли друг против друга, она говорила всякую фигню, обзывалась. Она по жизни такая, на каждой тренировке, со своими подружками такая же, с тренером иногда также себя вела. Она ненавидит проигрывать, и всех, кто у нее на пути к победе, она также ненавидит. Может быть, поэтому она единственная в истории 6-кратная олимпийская чемпионка.

—Так что же она делала тогда с другими или с малознакомыми, если она друзей практически уничтожала?

— Да могла все что угодно сделать. Она один раз на тренировке специально вытащила локоть, и я еле-еле увернулась. Иначе без зубов бы осталась! Я ушла на скамейку, я очень разозлилась. Она подходит и говорит: «А что ты такая слабая, ты чего ушла с тренировки?»

Но опять же, меня это злило. Мне нравилось то, что можно на тренировках вот так вот, как сказать, злиться и делать друг друга лучше. Я чувствовала в этом конкуренцию. Мне казалось, что если бы ей было бы все равно, то она бы так не заводилась. И потом тренер придумал и ставил нас все время в одну команду на тренировках. И мне стало скучновато, – рассказала бывший капитан УГМК и сборной России.