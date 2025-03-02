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Евгения Белякова о совете от Мэджика Джонсона: «Хотите побеждать — надо расслабить кулак»

Евгения Белякова рассказала, какой совет ей дал Мэджик Джонсон.

«Он постоянно приглашал нас на ужин или на съемки. Один раз во время серии плей-офф, сколько там она длилась, дней 15, мы с ним 4-5 раз проводили время вместе. Его обаяние и забота были безграничны.

Думаю, что его величие — в глубине личности. Он готов был поставить все на кон ради победы. В то же время не относился к этому слишком серьезно. Я не знаю, как это соединить в одном. Он нас пытался этому научить. Например, он рассказал такую историю. Если взять песок в руки и попытаться его удержать в кулаке, очень сильно сжимать кулак, то песок весь сквозь пальцы высыплется. А если немного расслабить руку, то он будет держаться. «Хотите побеждать — надо расслабить кулак».

А потом он нам говорил о том, как у него складывались отношения с семьей во время финалов. Он съезжал в гостевой домик, чтобы семья его не отвлекала. Дистанцию от семьи брал. Смотрел постоянно игры, восстанавливался, звал к себе кого-то из команды, то есть он был настолько погружен в баскетбол, что семья страдала. Еще в какой-то серии плей-офф он говорил, что надо уходить от всего, что отвлекает, даже от семьи. Видимо, это личность такого масштаба, что он может дистанцироваться от всего мира ради достижения цели. И у него это получалось», – рассказала чемпионка женской НБА в составе «Лос-Анджелеса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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