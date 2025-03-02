Евгения Белякова: «За шесть с половиной месяцев в WNBA получила 73 тысячи долларов, из которых заплатила 56 тысяч налогов»

Евгения Белякова рассказала о своей зарплате в женской НБА.

«73 тысячи долларов за весь сезон.

Я приехала в мае, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 22 октября вернулась в Екатеринбург. То есть за шесть с половиной месяцев получила 73 тысячи долларов, из которых я заплатила 56 тысяч налогов.

У меня была задача не тратить деньги, которые были на российской банковской карте. И вообще, это была большая мечта. Мне хотелось посмотреть, пожить, окунуться, выиграть, деньги не имели значения. Я приехала, чтобы играть и побеждать. Опыт важнее всего.

А какая у тебя была зарплата тогда в УГМК?

Давай скажу так: 80 тысяч долларов — это средняя зарплата игрока за сезон в команде Премьер-лиги. Больше не могу ничего сказать», – рассказала чемпионка женской НБА и четырехкратная чемпионка Евролиги.