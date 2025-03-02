  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евгения Белякова: «За шесть с половиной месяцев в WNBA получила 73 тысячи долларов, из которых заплатила 56 тысяч налогов»
6

Евгения Белякова: «За шесть с половиной месяцев в WNBA получила 73 тысячи долларов, из которых заплатила 56 тысяч налогов»

Евгения Белякова рассказала о своей зарплате в женской НБА.

«73 тысячи долларов за весь сезон.

Я приехала в мае, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 22 октября вернулась в Екатеринбург. То есть за шесть с половиной месяцев получила 73 тысячи долларов, из которых я заплатила 56 тысяч налогов.

У меня была задача не тратить деньги, которые были на российской банковской карте. И вообще, это была большая мечта. Мне хотелось посмотреть, пожить, окунуться, выиграть, деньги не имели значения. Я приехала, чтобы играть и побеждать. Опыт важнее всего.

А какая у тебя была зарплата тогда в УГМК?

Давай скажу так: 80 тысяч долларов — это средняя зарплата игрока за сезон в команде Премьер-лиги. Больше не могу ничего сказать», – рассказала чемпионка женской НБА и четырехкратная чемпионка Евролиги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕвгения Белякова
logoУГМК жен
чемпионат России жен
logoЛос-Анджелес жен
logoженская НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгения Белякова о совете от Мэджика Джонсона: «Хотите побеждать — надо расслабить кулак»
32 марта, 15:11
Евгения Белякова о Дайане Таурази: «Настолько великая на площадке, насколько невыносимая в жизни»
426 февраля, 20:43
Евгения Белякова: «Если делать Матч звезд, то только сборная России против остальных»
18 февраля, 18:49
«Звезды у нас есть, нужно лишь суметь их преподнести и раскрыть». Евгения Белякова – о женской НБА и российском баскетболе
711 февраля 2024, 09:50Трибуна
Главные новости
Евролига. «Париж» проиграл «Фенербахче»
6вчера, 21:42
Мэк Маккланг сломал большой палец правой руки, но будет продолжать выступление в G-лиге
вчера, 20:59
НБА. «Оклахома» примет «Хьюстон», «Даллас» встретится с «Сакраменто» и другие матчи
30вчера, 20:46
Зак Лавин и Джейлен Брансон стали игроками недели в своих конференциях НБА
3вчера, 20:45Фото
Мэджик Джонсон о победах «Лейкерс»: «Лучшая неделя в моей жизни»
3вчера, 20:35
Кайл Кузма избежал серьезной травмы голеностопа, участие в следующей игре под вопросом
1вчера, 20:25
«Зависит от скамейки». Чендлер Парсонс не исключил гипотетического чемпионства команды из игроков, недавно ушедших из «Далласа»
2вчера, 20:06
«Даллас» интересовался Джимми Батлером и Кайлом Кузмой в прошедшее трансферное окно
2вчера, 19:45
Серена Уильямс станет совладельцем новой команды женской НБА «Торонто Темпо»
2вчера, 19:30Видео
Пи Джей Вашингтон о рецидиве травмы голеностопа: «Вернулся слишком рано, но мне станет лучше»
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Лаврион» уступил «Кардицасу»
вчера, 20:45
Адриатическая лига. «Сплит» обыграл «Борац Чачак»
вчера, 20:10
«Мемфис» подписал второй 10-дневный контракт с Ламаром Стивенсом
вчера, 17:40
Форвард «Самары» Илья Платонов вернулся на площадку после года реабилитации
2вчера, 14:10
Вернон Максвелл: «По ошибке ударил Хораса Гранта гантелью по голове»
2вчера, 12:08
Андрей Кириленко: «Локо» мне более симпатичен, потому что много россиян на ключевых ролях»
вчера, 12:04
Шэй Гилджес-Александер: «Лига переживает странный переход»
6вчера, 11:48
Тель-Авивский «Хапоэль» хочет заполучить Василие Мицича в следующем сезоне
1вчера, 11:39
Стивен Эй Смит: «Джеймс все перепутал. Величие определяется через сравнение с другими»
2вчера, 11:24
Брэндон Дженнингс ответил Джейми Фоксу: «Кобе, Йокич, Дирк – это не лохи»
7вчера, 10:50