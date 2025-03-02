Влад Голдин встретил в аэропорту родителей, с которыми не виделся 5 лет
К Владу Голдину приехали родители.
Российский центровой прилетел в США в августе 2020 года и проводит 5-й год в системе студенческого баскетбола. Голдин играл в Техасе, Флориде и Мичигане.
Центровой недавно сделал предложение невесте из Флориды и получил согласие.
К баскетболисту прилетели родители, с которыми он не виделся 5 лет.
По оценкам экспертов, Голдин может быть выбран во 2-м раунде драфта НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Big Ten Men’s Basketball
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