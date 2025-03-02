Влад Голдин встретил в аэропорту родителей, с которыми не виделся 5 лет

К Владу Голдину приехали родители.

Российский центровой прилетел в США в августе 2020 года и проводит 5-й год в системе студенческого баскетбола. Голдин играл в Техасе, Флориде и Мичигане.

Центровой недавно сделал предложение невесте из Флориды и получил согласие.

К баскетболисту прилетели родители, с которыми он не виделся 5 лет.

По оценкам экспертов, Голдин может быть выбран во 2-м раунде драфта НБА.