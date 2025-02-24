Влад Голдин сделал предложение своей девушке на баскетбольной площадке
Влад Голдин выбрал спутницу жизни.
23-летний российский центровой сделал предложение своей девушке Кэмрин Фоглер на баскетбольной площадке вскоре после проигранного матча с Мичиган Стэйт.
Девушка ответила согласием. Голдин познакомился со своей будущей женой, когда играл во Флориде. Фоглер участвовала в волейбольной спортивной программе университета.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Detroit News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости