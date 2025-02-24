Влад Голдин сделал предложение своей девушке на баскетбольной площадке

Влад Голдин выбрал спутницу жизни.

23-летний российский центровой сделал предложение своей девушке Кэмрин Фоглер на баскетбольной площадке вскоре после проигранного матча с Мичиган Стэйт.

Девушка ответила согласием. Голдин познакомился со своей будущей женой, когда играл во Флориде. Фоглер участвовала в волейбольной спортивной программе университета.