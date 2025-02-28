NCAA. Мичиган Влада Голдина (22 очка, 11 подборов) взял верх над Ратгерс

Сегодня Влад Голдин провел очередной матч в NCAA.

Университет Мичиган на своей площадке одолел университет Ратгерс. Российский центровой набрал 22 очка (8/10 с игры), 11 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота при 5 потерях.

NCAA

Мичиган – Ратгерс – 84:82 (49:57, 35:25)

28 февраля . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.