NCAA. Мичиган Влада Голдина примет Иллинойс
Сегодня Влад Голдин проведет очередной матч в NCAA.
Университет Мичиган (22-6) на своей площадке встретится с университетом Иллинойс (18-11).
Мичиган – Иллинойс
2 марта. 23.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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