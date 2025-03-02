NCAA. Мичиган Влада Голдина примет Иллинойс

Сегодня Влад Голдин проведет очередной матч в NCAA.

Университет Мичиган (22-6) на своей площадке встретится с университетом Иллинойс (18-11).

NCAA

Мичиган – Иллинойс

2 марта . 23.45

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.