Егор Демин – 21-й в рейтинге драфта-2025 по версии The Athletic, Влад Голдин – 79-й
Егор Демин занимает 21-е место в рейтинге драфта-2025 по версии The Athletic.
The Athletic обновил рейтинг возможных участников драфта НБА 2025 года.
18-летний российский разыгрывающий защитник Егор Демин, выступающий за университет Бригам Янг в NCAA, находится на 21-й строчке в списке. Российский центровой университета Мичиган Влад Голдин – 79-й.
Рейтинг драфта НБА-2025 по версии The Athletic:
1. Купер Флэгг («Дьюк»)
2. Дилан Харпер («Ратгерс»)
3. Эйс Бэйли («Ратгерс»)
4. Вальдес Эджкомб («Бэйлор»)
5. Каспарас Якучионис («Иллинойс»)
21. Егор Демин (Бригам Янг)
79. Владислав Голдин (Мичиган)
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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