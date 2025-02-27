Егор Демин – 21-й в рейтинге драфта-2025 по версии The Athletic, Влад Голдин – 79-й

Егор Демин занимает 21-е место в рейтинге драфта-2025 по версии The Athletic.

The Athletic обновил рейтинг возможных участников драфта НБА 2025 года.

18-летний российский разыгрывающий защитник Егор Демин, выступающий за университет Бригам Янг в NCAA , находится на 21-й строчке в списке. Российский центровой университета Мичиган Влад Голдин – 79-й.

Рейтинг драфта НБА-2025 по версии The Athletic:

1. Купер Флэгг («Дьюк»)

2. Дилан Харпер («Ратгерс»)

3. Эйс Бэйли («Ратгерс»)

4. Вальдес Эджкомб («Бэйлор»)

5. Каспарас Якучионис («Иллинойс»)

21. Егор Демин (Бригам Янг)

79. Владислав Голдин (Мичиган)