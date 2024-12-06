Херб Джонс и Трэй Мерфи отзащищались против Девина Букера в решающем владении матча

«Новый Орлеан» прервал серию из девяти поражений в матче с «Финиксом» (126:124).

Херберту Джонсу и Трэю Мерфи удалось остановить лидера «Санз» Девина Букера в решающем владении матча на последних секундах.

Накрывший бросок Букера Джонс вернулся после травмы плеча и провел первую игру с октября. В его активе 12 очков, 7 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот.