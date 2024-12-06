Херб Джонс и Трэй Мерфи отзащищались против Девина Букера в решающем владении матча
«Новый Орлеан» прервал серию из девяти поражений в матче с «Финиксом» (126:124).
Херберту Джонсу и Трэю Мерфи удалось остановить лидера «Санз» Девина Букера в решающем владении матча на последних секундах.
Накрывший бросок Букера Джонс вернулся после травмы плеча и провел первую игру с октября. В его активе 12 очков, 7 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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