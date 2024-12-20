«Травмы мешают красоте баскетбола». Девин Букер не смог закончить матч против «Индианы»
Девин Букер получил травму в игре против «Пэйсерс».
Звездный защитник покинул матч в 3-й четверти из-за проблем с мышцами паха. Главный тренер Майк Буденхольцер позже пояснил, что Букер сам не понял, когда получил повреждение.
«Это полный отстой. Травмы мешают красоте баскетбола. Понятно, что это часть игры, но все равно тяжело это принять. Будем надеяться, что ему станет лучше в ближайшее время. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в следующие дни», – заключил одноклубник баскетболиста форвард Кевин Дюрэнт.
Букер успел набрать 17 очков и 6 передач за 25 минут. «Финикс» потерпел поражение со счетом 111:120.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: PHNX Suns в сети X
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