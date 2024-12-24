Девин Букер может пропустить матч против «Денвера» в среду
Участие Девина Букера в следующем матче против «Наггетс» остается под вопросом.
Главный тренер «Финикса» Майк Буденхольцер заявил, что не уверен, вернется ли защитник после травмы мышц паха к матчу против «Денвера» в среду.
Букер травмировался в прошлый четверг и пропустил первую встречу с «Наггетс» (90:117) в понедельник.
Защитник «Санз» Грэйсон Аллен также может пропустить матч в среду из-за сотрясения мозга.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем