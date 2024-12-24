Девин Букер может пропустить матч против «Денвера» в среду

Участие Девина Букера в следующем матче против «Наггетс» остается под вопросом.

Главный тренер «Финикса » Майк Буденхольцер заявил, что не уверен, вернется ли защитник после травмы мышц паха к матчу против «Денвера » в среду.

Букер травмировался в прошлый четверг и пропустил первую встречу с «Наггетс» (90:117) в понедельник.

Защитник «Санз» Грэйсон Аллен также может пропустить матч в среду из-за сотрясения мозга.