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Девин Букер может пропустить матч против «Денвера» в среду

Участие Девина Букера в следующем матче против «Наггетс» остается под вопросом.

Главный тренер «Финикса» Майк Буденхольцер заявил, что не уверен, вернется ли защитник после травмы мышц паха к матчу против «Денвера» в среду.

Букер травмировался в прошлый четверг и пропустил первую встречу с «Наггетс» (90:117) в понедельник.

Защитник «Санз» Грэйсон Аллен также может пропустить матч в среду из-за сотрясения мозга. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoФиникс
logoГрэйсон Аллен
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logoМайк Буденхольцер
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