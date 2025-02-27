Руководство «Лейкерс» знало об обмене Луки Дончича почти месяц
Роб Пелинка и фронт-офис «Лейкерс» знали об обмене Луки Дончича почти месяц.
Об этом сообщает эксперт The Ringer Кирк Голдсберри.
«Вся группа, весь фронт-офис знал, что это произойдет, почти месяц.
Джини Басс позвонили немедленно, руководство разрабатывало сценарии с номером 77 в составе, исходя из возможности того, что Лука будет в фиолетово-золотистом», – сказал Голдсберри.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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