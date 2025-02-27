Руководство «Лейкерс» знало об обмене Луки Дончича почти месяц

Роб Пелинка и фронт-офис «Лейкерс» знали об обмене Луки Дончича почти месяц.

Об этом сообщает эксперт The Ringer Кирк Голдсберри.

«Вся группа, весь фронт-офис знал, что это произойдет, почти месяц.

Джини Басс позвонили немедленно, руководство разрабатывало сценарии с номером 77 в составе, исходя из возможности того, что Лука будет в фиолетово-золотистом», – сказал Голдсберри.