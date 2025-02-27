«Марк, заткнись!». Лука Дончич и Марк Кьюбан вступили в шутливую перепалку во время матча «Лейкерс» – «Даллас»
Словенский разыгрывающий сделал вид, что «не заметил» генменеджера Нико Харрисона, пришедшего на игру в ярком синем костюме, но шуточно обменялся любезностями с миноритарным владельцем Марком Кьюбаном.
«Это было интересное событие. Приехало много людей из Далласа. Друзья, члены семьи. Было много шутливого трэш-тока. Каждый раз, когда мяч доставался Луке, Марк Кьюбан начинал освистывать его, недовольно гудеть. В конце концов Лука, улыбнувшись, крикнул ему: «Марк, заткнись!». Вызвал смех у окружающих.
Было весело, но атмосфера напоминала плей-офф», – поделился Чендлер Парсонс, посетивший матч.
Марка Кьюбана спросили, понравилось ли ему болеть против Дончича. «Это было ужасно», – признался бизнесмен.
Матч закончился в пользу «Лейкерс» (107:99), словенский разыгрывающий оформил первый трипл-дабл за новый клуб.
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