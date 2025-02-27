«Марк, заткнись!». Лука Дончич и Марк Кьюбан вступили в шутливую перепалку во время матча «Лейкерс» – «Даллас»

Первый матч Луки Дончича против бывшего клуба прошел в противоречивой обстановке.

Словенский разыгрывающий сделал вид, что «не заметил » генменеджера Нико Харрисона, пришедшего на игру в ярком синем костюме, но шуточно обменялся любезностями с миноритарным владельцем Марком Кьюбаном .

«Это было интересное событие. Приехало много людей из Далласа . Друзья, члены семьи. Было много шутливого трэш-тока. Каждый раз, когда мяч доставался Луке , Марк Кьюбан начинал освистывать его, недовольно гудеть. В конце концов Лука, улыбнувшись, крикнул ему: «Марк, заткнись!». Вызвал смех у окружающих.

Было весело, но атмосфера напоминала плей-офф», – поделился Чендлер Парсонс , посетивший матч.

Марка Кьюбана спросили, понравилось ли ему болеть против Дончича. «Это было ужасно», – признался бизнесмен.

Матч закончился в пользу «Лейкерс » (107:99), словенский разыгрывающий оформил первый трипл-дабл за новый клуб.