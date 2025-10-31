  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграл «Голден Стэйт», Райан Роллинз набрал 32 очка (рекорд карьеры)
Видео
1

«Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграл «Голден Стэйт», Райан Роллинз набрал 32 очка (рекорд карьеры)

Защитник «Бакс» провел самый результативный матч карьеры.

В игре с «Голден Стэйт» на счету Роллинза 32 очка, 13 из 21 реализованных броска с игры, 5 из 7 трехочковых и 1 из 3 штрафных. 

23-летний защитник, который начал свою карьеру в НБА в «Уорриорс» в сезоне-2022/23, обновил личный рекорд результативности (предыдущий – 25 очков в матче против «Нью-Йорка» несколько дней назад), а также отдал 8 результативных передач и собрал 3 подбора.

Майлз Тернер добавил 17 очков и 7 подборов, Коул Энтони – 16 очков.

Со стороны «Голден Стэйт» самым результативным стал Стефен Карри – 27 очков (8 из 19 с игры). Джонатана Куминга записал на свой счет 24 очка и 8 подборов, Джимми Батлер – 23 очка и 11 подборов.

Проигрывая «-8» за пять минут до конца, «Уорриорс» сократили отставание до 104:106 после трехочкового Карри за 4 минуты до финальной сирены. Роллинс ответил своим трехочковым, положив начало рывку 11:2, который позволил «Милуоки» довести матч до победы – 120:110.

Примерно за час до начала матча «Бакс» объявили, что двукратный MVP Яннис Адетокумбо не сможет сыграть из-за боли в колене, он наблюдал за встречей со скамейки запасных.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoМилуоки
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
logoКоул Энтони
logoМайлз Тернер
logoРайан Роллинз
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoБаскетбол - видео
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эй Джей Грин: «Лидерские качества Майлза Тернера невероятно важны для нас»
вчера, 19:45
«Да, ты помог нам дойти до финала НБА, но нам пришлось резко сменить курс». Майлз Тернер высказался об уходе из «Индианы»
вчера, 15:04
Яннис Адетокумбо о том, мешают ли ему слухи: «Вокруг меня носятся четыре маленьких гремлина. У меня нет времени читать все это»
вчера, 06:23
Главные новости
«Реал» и «Барселона» склоняются к переходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне (Gazzeta)
1 минуту назад
Майлз Тернер о треш-токе Халибертона: «Тайриз знает, что он защищен. Он не будет нести ту же самую чушь, если вы окажетесь посреди улицы»
40 минут назад
Стив Керр о поражении от «Милуоки»: «Мне показалось, что это была усталость, умственная и физическая»
сегодня, 06:20
31 очко Шэя Гилджес-Александера позволило «Оклахоме» продлить серию на старте сезона до 6-0
сегодня, 06:02Видео
Дрэймонд Грин: «Не верю, что «Никс» – претенденты на титул. У них нет того, что требуется для победы на высшем уровне»
сегодня, 05:43
Бэм Адебайо забил сверху через Виктора Вембаньяму после заявления, что француз не такой уж и высокий
сегодня, 05:23Видео
Виктор Вембаньяма набрал 27 очков и 18 подборов, «Сан-Антонио» впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд
сегодня, 04:39Видео
НБА. 27 очков и 18 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» впервые в истории клуба стартовать с 5-0, «Милуоки» победил «Голден Стэйт» благодаря 32 очкам Роллинза и другие результаты
сегодня, 04:18
Евролига. «Црвена Звезда» обыграла «Маккаби» и продлила победную серию до шести матчей, «Реал» разгромил «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:52
Чонси Биллапс нанял адвоката, ранее работавшего с Дональдом Трампом и сооснователем компании Aspiration
вчера, 21:03
Ко всем новостям
Последние новости
Стефен Карри случайно попал мячом по голове Дрэймонду Грину, форварду потребовалась замена
17 минут назадВидео
Адриатическая лига. «Студентски центар» обыграл КРКА
вчера, 20:59
Владислав Коновалов о матче с МБА-МАИ: «Это лучшая реклама российского баскетбола!»
вчера, 19:19
Дрэймонд Грин: «Санти Альдама выставил себя полным клоуном, и я тоже сделал из него клоуна, когда он промазал два штрафных»
вчера, 17:04
Кирилл Попов пригласил хоккеиста «Торпедо» Богдана Конюшкова на баскетбол и подарил ему свою джерси
вчера, 14:45Фото
Егор Дёмин поздравил своего первого тренера с профессиональным праздником: «Во многом благодаря ему я реализовал свою мечту – дойти до НБА»
вчера, 14:28Фото
Ройс Хэмм официально перешел в «Трабзонспор»
вчера, 13:49Фото
Джаред Харпер из «Хапоэля Иерусалим» стал MVP 5-го тура Еврокубка
вчера, 11:31Фото
Евролига одобрила проведение ближайших домашних матчей «Фенербахче» против израильских клубов в Мюнхене
вчера, 11:05
Спортивный директор «Самары» Андрей Федоров: «Никита Михайловский – пример для многих других ребят, что надо продолжать верить в себя»
вчера, 10:15