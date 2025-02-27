Эдриан Воджнаровски о своей реакции на обмен Луки Дончича: «Выключил телефон и пошел спать»
Эдриан Воджнаровски рассказал о своей реакции на обмен Луки Дончича в «Лейкерс».
«Я собирался спать, когда получил пару текстовых сообщений от людей из НБА. Я посмотрел. Я увидел это. Выключил телефон и пошел спать. У нас была запланирована важная рекрутинговая поездка, и я был сосредоточен на ней.
Будут и другие крупные обмены, подписания свободных агентов, назначения, увольнения, но я буду сосредоточен на своей работе», – сказал бывший инсайдер ESPN.
В сентябре прошлого года Воджнаровски объявил о завершении карьеры журналиста и перешел на менеджерскую работу в университетском баскетболе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Сllct
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