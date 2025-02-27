Спортивный аналитик Эммануэль Ачо: «Остин Ривз делает «Лейкерс» претендентами на титул»
Эммануэль Ачо высказался по поводу «большого трио» «Лейкерс».
«У «Лейкерс» нет потолка возможностей. Но дело не только в Луке Дончиче или Леброне. Остин Ривз делает их претендентами на титул, так что я бы сказал, что у клуба есть «большое трио».
Они показывают цифры соответствующего порядка.
Лука, Леброн – все так. Но у них есть и игрок, который может взять на себя нагрузку в первых трех четвертях», – заключил спортивный аналитик.
Остин Ривз набирает 19,2 очка, 4,3 подбора, 6,1 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Facility
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