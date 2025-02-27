Спортивный аналитик Эммануэль Ачо: «Остин Ривз делает «Лейкерс» претендентами на титул»

Эммануэль Ачо высказался по поводу «большого трио» «Лейкерс».

«У «Лейкерс » нет потолка возможностей. Но дело не только в Луке Дончиче или Леброне . Остин Ривз делает их претендентами на титул, так что я бы сказал, что у клуба есть «большое трио».

Они показывают цифры соответствующего порядка.

Лука, Леброн – все так. Но у них есть и игрок, который может взять на себя нагрузку в первых трех четвертях», – заключил спортивный аналитик.

Остин Ривз набирает 19,2 очка, 4,3 подбора, 6,1 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч в этом сезоне.