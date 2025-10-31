31 очко Шэя Гилджес-Александера позволило «Оклахоме» продлить серию на старте сезона до 6-0

Действующий MVP помог команде продолжить успешное начало сезона.

В игре с «Вашингтоном » Гилджес-Александер набрал 31 очко, реализовав 11 из 20 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 6 из 6 штрафных. На его счету также 3 подбора, 7 передач и 1 блок-шот.

Айзейя Джо и Эджей Митчелл добавили по 20 очков, Айзейя Хартенштайн – 17 очков, 8 подборов и 5 передач.

В составе «Уизардс» самым результативным стал Си Джей Макколлум – 19 очков.

«Оклахома» вновь выступала без травмированных звездных игроков Чета Холмгрена и Джейлена Уильямса. Холмгрен пропускает последние два матча из-за боли в пояснице. Уильямс еще не играл в этом сезоне, восстанавливаясь после операции на правом запястье, проведенной в межсезонье.