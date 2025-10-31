Виктор Вембаньяма набрал 27 очков и 18 подборов, «Сан-Антонио» впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд

Французский центровой помог команде добиться исторического достижения.

Сегодня на своем домашнем паркете «Сперс» одолели «Майами » (107:101), одержав 5-ю победу на старте сезона подряд впервые в своей истории. «Сан-Антонио» ранее трижды выигрывал четыре стартовые матча подряд, в последний раз – в 2017 году.

Виктор Вембаньяма отметился 27 очками (10 из 23 с игры, 1 из 5 трехочковых, 6 из 8 штрафных), 18 подборами, 6 передачами и 5 блок-шотами. Вембаньяма заблокировал хотя бы один бросок в 90-й игре подряд, что является четвертой по продолжительности серией в истории лиги.

Шесть игроков «Сан-Антонио » набрали больше 10 очков, включая Стефона Касла (21) и Девина Васселла (17).

Центровой «Хит» Бэм Адебайо ответил 31 очком (12 из 27 с игры), 10 подборами и 3 передачами, Эндрю Уиггинс добавил 24 очка.