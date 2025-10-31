Дрэймонд Грин: «Не верю, что «Никс» – претенденты на титул. У них нет того, что требуется для победы на высшем уровне»
Форвард «Голден Стэйт» сомневается в «Нью-Йорке».
«Я просто не верю, что «Никс» – претенденты. Я думаю, что у них нет того, что требуется для победы на высшем уровне. Я считаю, что их атаку можно остановить и создать им трудности. В конечном счете, игрокам, которые на самом деле не хотят защищаться, трудно побеждать на высшем уровне», – сказал Грин.
«Нью-Йорк» начал сезон с двух побед (над «Кливлендом» и «Бостоном»), за которыми последовали два поражения (от «Майами» и «Милуоки»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
