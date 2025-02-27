Матч «Лейкерс» – «Даллас» собрал самую большую аудиторию на кабельном телевидении со дня открытия сезона

Телеаудитория матча «Лейкерс» – «Даллас» составила 2,5 млн зрителей.

Во вторник матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Мэверикс» собрал в среднем 2,5 млн зрителей на TNT и truTV. Первая игра Луки Дончича против своей бывшей команды собрала самую высокую телеаудиторию на кабельном телевидении со дня открытия сезона.

Если не считать матчи открытия сезона, это была самая популярная игра на кабельном телевидении с октября 2023 года.