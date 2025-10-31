Бэм Адебайо забил сверху через Виктора Вембаньяму после заявления, что француз не такой уж и высокий

Адебайо на деле подтвердил свои слова.

Перед матчем с «Сан-Антонио » у Бэма Адебайо спросили, каково это – играть против того, на кого ему буквально приходится смотреть снизу вверх. Центровой «Хит» отметил, что в НБА на самом деле много высоких людей.

«Ну, учитывая, что у нас в лиге есть Бобан. Люди забывают о Бобане. Бол Бол. Кто еще? Кто еще у нас небоскреб... Ну, Брук Лопес – это небоскреб. В общем, у нас в лиге есть высокие люди, так что это не... Мне кажется, что люди, которые держат микрофоны, больше восхищены ростом Вембаньямы, чем мы», – ответил центровой.

В одном из эпизодов сегодняшней игры 206-сантиметровому Адебайо удалось обыграть и забить сверху через 224-сантиметрового Вембаньяму .