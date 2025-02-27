Пол Джордж о приостановке выпуска подкаста: «Это было сделано, чтобы сосредоточиться на команде»
Пол Джордж объяснил, зачем он приостановил выпуск своего подкаста.
«Это было сделано, чтобы сосредоточиться на команде.
Я не самый здоровый игрок, поэтому проделал огромную работу, чтобы сделать свое тело максимально здоровым, и, очевидно, сосредоточиться на том, чтобы быть здесь и попытаться переломить ситуацию, и все внимание сосредоточено на том, чтобы собрать команду вместе.
Мы должны дать себе шанс. Нужно двигаться от матча к матчу, но мы должны дать себе шанс и посмотреть, что мы можем сделать в будущем», – сказал форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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