Пол Джордж о приостановке выпуска подкаста: «Это было сделано, чтобы сосредоточиться на команде»

Пол Джордж объяснил, зачем он приостановил выпуск своего подкаста.

«Это было сделано, чтобы сосредоточиться на команде.

Я не самый здоровый игрок, поэтому проделал огромную работу, чтобы сделать свое тело максимально здоровым, и, очевидно, сосредоточиться на том, чтобы быть здесь и попытаться переломить ситуацию, и все внимание сосредоточено на том, чтобы собрать команду вместе.

Мы должны дать себе шанс. Нужно двигаться от матча к матчу, но мы должны дать себе шанс и посмотреть, что мы можем сделать в будущем», – сказал форвард «Филадельфии».