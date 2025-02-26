Стивен Эй Смит: «Не вижу никакой надежды для «Филадельфии». Эмбиид еле ходит, Джорджу хочется сбежать»
Стивен Эй Смит скептически оценил перспективы «Сиксерс».
«Не вижу никакой надежды для «Филадельфии»
У них есть Джоэл Эмбиид с продлением на 190 миллионов долларов, которое еще даже не вступило в силу. Пол Джордж с максимальным контрактом на 212 миллионов долларов, и вы знаете, как он играет в своем первом сезоне за команду. Он хочет сбежать оттуда. Джоэл Эмбиид выглядит как человек, который еле ходит.
Могу только посочувствовать Нику Нерсу, этот человек находится в подавленном состоянии. Он пришел в эту команду как тренер-чемпион. Ник – отличный тренер. Этот человек знает, что он делает. Чертовски хороший тренер. Происходящее с «Сиксерс» – не его вина. Просто собранные в команде игроки не проявили себя», – считает ведущий ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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