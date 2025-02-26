Стивен Эй Смит: «Не вижу никакой надежды для «Филадельфии». Эмбиид еле ходит, Джорджу хочется сбежать»

Стивен Эй Смит скептически оценил перспективы «Сиксерс».

«Не вижу никакой надежды для «Филадельфии»

У них есть Джоэл Эмбиид с продлением на 190 миллионов долларов, которое еще даже не вступило в силу. Пол Джордж с максимальным контрактом на 212 миллионов долларов, и вы знаете, как он играет в своем первом сезоне за команду. Он хочет сбежать оттуда. Джоэл Эмбиид выглядит как человек, который еле ходит.

Могу только посочувствовать Нику Нерсу , этот человек находится в подавленном состоянии. Он пришел в эту команду как тренер-чемпион. Ник – отличный тренер. Этот человек знает, что он делает. Чертовски хороший тренер. Происходящее с «Сиксерс» – не его вина. Просто собранные в команде игроки не проявили себя», – считает ведущий ESPN.