Пол Джордж: «Планирую взять перерыв в подкастинге, чтобы помочь команде продвинуться к нашей цели»
Пол Джордж решил отвлечься от подкаста, чтобы сосредоточиться на чемпионате.
«Я хочу сообщить семье подкаста P, что после сегодняшнего эпизода с Дуайтом я планирую взять перерыв, чтобы сосредоточиться на том, чтобы привести в порядок свое тело, привести в порядок свою психику и, знаете, помочь этой команде продвинуться к нашей цели — закончить сезон и дать нам шанс побороться за чемпионство», – заявил форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт BASKETBALL ON 𝕏 в соцести X
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