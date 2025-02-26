Пол Джордж: «Планирую взять перерыв в подкастинге, чтобы помочь команде продвинуться к нашей цели»

Пол Джордж решил отвлечься от подкаста, чтобы сосредоточиться на чемпионате.

«Я хочу сообщить семье подкаста P, что после сегодняшнего эпизода с Дуайтом я планирую взять перерыв, чтобы сосредоточиться на том, чтобы привести в порядок свое тело, привести в порядок свою психику и, знаете, помочь этой команде продвинуться к нашей цели — закончить сезон и дать нам шанс побороться за чемпионство», – заявил форвард «Филадельфии».