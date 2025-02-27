Кендрик Перкинс: «Брансону и Харту тоже пора завязывать с подкастами»

Кендрик Перкинс сомневается в сосредоточенности игроков «Нью-Йорка».

«Пол Джордж не единственный, кому пора завязывать с подкастами . Джейлену Брансону и Джошу Харту тоже пора сделать перерыв.

Если ты действительно хочешь стать чемпионом, то это должно быть твоей единственной целью. Все остальное лишь отвлекает.

Если бы я зашел в раздевалку «Бостона» в 2008 году с разговорами о подкастах, в меня бы полетела мебель. Когда у тебя есть шанс выиграть чемпионат, держи только это в голове, все остальное может подождать», – заявил чемпион НБА-2008.

«Никс» занимают 3-е место в Восточной конференции с результатом 38-20.