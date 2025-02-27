62 очка Джейлена Брансона и Микэла Бриджеса позволили «Никс» справиться с «Сиксерс»
Джейлен Брансон и Микэл Бриджес помогли «Нью-Йорку» одолеть «Филадельфию».
На счету разыгрывающего Брансона 34 очка и 7 передач при 8 точных из 17 бросков с игры, 3 из 5 из-за дуги, и 15 из 16 со штрафной линии.
В активе Бриджеса 28 очков, 3 передачи, 2 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот. Форвард реализовал 12 из 18 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 1 из 2 штрафных.
В «Филадельфии» 3 игрока набрали 25 и более очков. Отличились разыгрывающий Тайриз Макси (30 + 5 передач) и форварды Келли Убре (27 + 5 подборов + 3 перехвата) и Пол Джордж (25 + 8 подборов + 7 передач + 3 перехвата).
«Сиксерс» проиграли 9-й раз подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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