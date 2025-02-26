Эффективность нападения в НБА упала по сравнению с предыдущими двумя сезонами

Эффективность нападения ниже показателей предыдущих двух сезонов.

Эксперт Лев Акабас опубликовал график, на котором изображена эффективность нападения в НБА за последние 10 лет по месяцам.

С 1 января 2025 года команды набирают чуть более 115 очков за 100 владений. Это ниже максимальных показателей предыдущих двух сезонов.